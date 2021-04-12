嘉義縣長翁章梁12日一早與蘇姓防疫計程車司機一起接種AZ疫苗第一劑。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁12日一早率多位縣府團隊同仁完成第1劑疫苗施打。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁12日一早率多位縣府團隊同仁完成第1劑疫苗施打。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁12日一早率多位縣府團隊同仁完成第1劑疫苗施打。（呂妍庭攝）

第二波AZ疫苗開放接種，嘉義縣長翁章梁12日一早率多位縣府團隊同仁完成第1劑疫苗施打，施打過程中，翁章梁說沒有特別感覺，認為疫苗安全沒有問題，且未來可能變成一種出國的護照，鼓勵一般民眾開放後一定要施打。

中央流行疫情指揮中心開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等第二、三類實施對象接種疫苗，今翁章梁率縣府團隊及蘇姓防疫計程車司機至嘉義長庚醫院帶頭開打，嘉義縣防疫團隊共計642人符合資格，為因應將出現的施打人潮，翁章梁說，繼長庚及慈濟2家醫院後，會再爭取增加朴子及灣橋醫院加入接種服務。

截至今日止，嘉縣第一線醫護共625人完成第一劑接種，為避免疫苗耗損，衛生局積極揪團以10人為單位分批進行接種，衛生局長趙纹華表示，各類接種對象以10人為單位，可向各地衛生所揪團登記接種，蘇姓防疫計程車司機說，身為第一線人員，聽到開放接種疫苗就馬上爭取施打「比較安心」，且施打過程跟其他疫苗無異，沒有特別的感覺。

(中時 )