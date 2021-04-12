這一波打房，如火如荼，房市在網路輿情調查中顯示，其中最熱關鍵字，「打房」躍居榜首。不過就各都來觀察，雙北市討論「高房價」最激動，新北台中「投資客」最熱絡。

政府連番打房，修法房地合一稅2.0，內政部次長花敬群在日前答詢立委時透露降低公設面積才有辦法降低價格是為下一波修法的目標。

意藍資訊總經理楊立偉表示，根據「台灣房地產網路聲量」的調查結果顯示，去年全年最熱關鍵字為「打房」，下半年熱度上升305％。

其次依序為「民進黨」、「炒房」、「投資客」、「高房價」及「公設」。

由前五大關鍵字，可反應多數輿情討論來自於民眾對於房地產市場政府介入有高度期待的關注。

至於第六大關鍵字，則為購屋民眾對房屋選擇條件裡最經常被提及的「公設」。

就另外就各都來觀察，目前政府的打房新措施幾乎與輿情觀測的熱點同步！各區域房產熱度及需求不一。

彥星喬商總經理劉安立表示，房市輿情有趣的呈現出區域上的差異卻和市場上真實的現況符合。例如「打房」、「炒房」、「高房價」的聲量以雙北市為主。

但提到「投資客」，則是新北市及台中市的討論居多，這部分與內政部最新發布的去年第四季6 都房價負擔能力指數呈現正相關，購屋房貸負擔率最高的三大都會區分別是台北市（63.12％）、新北市（48.36％）及台中市。

(工商 )