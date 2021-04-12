泛公股行庫配合政策，積極推動節能減碳及使用再生能源，第一金(2892)旗下第一銀行今宣布，已於16處據點建置屋頂太陽能發電系統，太陽能裝置容量達205千瓦，累計發電量達37.8萬度，減少碳排放量742公噸，相當於7.42萬棵樹一年吸碳量。

第一銀行經評估各據點之日照條件後，自2016年起於恆春分行建置屋頂太陽能發電系統，隨後陸續於台南、高雄等地開闢太陽能分行，產生之電力優先供應該分行24小時用電設備(如ATM服務區、監視系統等)。

第一銀表示，除持續建置太陽能分行，增加使用再生能源之比重，未來亦積極規劃以購買再生能源、再生能源憑證及碳權等方式100％抵減營運據點電力使用量，以落實環境永續發展政策，持續貫徹「綠色金融，第一品牌」永續經營目標。

第一金3月自結盈餘，為18.61億元，較上月成長6.6%，主要是子公司第一銀行獲利因利息收入、手續費收入、金融交易及外匯及衍生性商品等收益增加，首季金控累積稅後淨利達50.29億元，每股稅後純益（EPS）為0.39元，年增率62.5％。

(時報資訊)