從前老一輩人的俗諺說：「醫生怕治嗽，土水師怕抓漏」，形容咳嗽是難纏的疾病，但隨著現代中醫進步，咳嗽不再難治。

●治療咳嗽 找出病灶對症下藥

醫務長程惠政醫師表示，治療咳嗽必須找出真正的的病因，對症治療，才能徹底解決咳嗽困擾。因此，治療咳嗽不能只看痰的顏色區分乾咳、濕咳而化痰潤喉即可，必須累積足夠的經驗，詳細檢查患者的鼻子、耳朵、咽喉、肺部等狀況，配合詳細的病史詢問，才能確認咳嗽的病因，以對症治療，得到好的療效。

●各樣疾病的咳嗽特徵如下：

1、鼻過敏、鼻竇炎：

鼻過敏或有慢性鼻竇炎的患者，很容易因為鼻涕倒流而引發咳嗽，且常感覺喉嚨卡卡的有痰；或是在半夜睡覺時，因鼻塞用嘴巴呼吸導喉嚨乾燥而引發咳嗽。

這類患者經常有過敏的家族史，或是小時候有異位性皮膚炎，平時整理東西時也容易打噴嚏，早晚容易流鼻水，或是容易眼睛癢。

2、氣喘：

氣喘引發的咳嗽經常是半夜較明顯，或是吃冰之後、運動時會咳嗽，感冒咳嗽時也伴隨喘鳴聲，患者通常也有氣喘家族史。

3、胃食道逆流：

很多人都忽略胃食道逆流也可能引發咳嗽，特別是一些患者胃酸湧到咽喉，並沒湧到口腔時，只常感覺咽喉被刺激而咳嗽，但仔細觀察會發現患者咽喉特別紅腫。

程惠政指出，咳嗽的病因如此不同，在治療用藥、療程及生活建議上也大不相同。

舉例來說，一般咳嗽治療會建議患者多喝水潤喉，但如果是胃食道逆流的患者就不能多喝水，否則將使症狀惡化；鼻過敏患者就不建議游泳，但氣喘患者則可以游泳，而胃食道逆流的患者則應提醒減重，有助改善病情。

●喉嚨保養 先確認聲帶有無長繭

程惠政表示，喉嚨保養也要確認有無聲帶長繭，否則再潤喉都沒效果。一般常使用喉嚨者，咽喉易發炎，可多喝滋潤效果的茶飲，如用桑白皮、桑葉加枇杷葉燉水喝；或用彭大海保養；或用天花粉、沙參、麥冬一同煮水喝來保養，這些都能滋潤喉嚨。

●潤喉也要看狀況 非人人都適合吃喉糖

此外，很多人習慣以喉糖來潤喉，但程惠政提醒，喉糖若太過冰涼刺激，不適合老人或口水太少的人，如此反而會刺激咳嗽；同時，喉糖太甜時也會使滲透壓太高而讓喉嚨更乾，造成咳嗽。

有些患者常感覺喉嚨乾燥，無論怎麼喝水還是乾，這是因慢性咽喉炎造成咽喉黏膜損 傷的緣故，使水分無法鎖在喉嚨，建議不妨喝點蜂蜜水或是加點冰糖，都可以幫助水分留在喉嚨，增加滋潤度，避免喉嚨乾燥。

還有種咳嗽是因壓力造成喉嚨痙攣、乾燥引發的，這種咳嗽只要減壓就能改善。

(中時新聞網)