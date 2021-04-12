太魯閣號2日發生嚴重翻覆意外，釀重大死傷，只是頭七才剛過，總統蔡英文臉書10日PO文卻擔心觸及率下降，引發各界批評。昨蔡英文發文強調，當前的重中之重，就是要全力處理太魯閣號事故的善後，並加速台鐵改革，也談及疫情、水情挑戰，還有公投議題。

蔡英文臉書10日PO文指出「擔心觸及下降」，點燃各界怒火，網友留言砲轟，質疑她根本沒有因為那49條冤魂檢討過，「不是前兩天才受難者頭七，現在擔心觸及率降低是當務之急嗎？」國民黨文傳會副主委鄭照新、民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇也對此開砲。

總統蔡英文臉書10日PO文指出「擔心觸及下降」。（圖／摘自蔡英文臉書）

針對批評蔡英文沒有正面回應，但11日下午臉書發文談及白沙屯媽祖遶境啟程時，她指出，大家不分彼此，為了共同的目標打拚，相信透過這樣的團結互助，我們一定可以克服疫情、水情挑戰，讓台灣平安順利。

蔡英文也提到，已召開會議指示執政團隊：當前的重中之重，就是要全力處理太魯閣號事故的善後，協助傷者及罹難者家屬，並加速進行台鐵改革。

對於大家關心的公投議題，蔡英文說，民進黨作為執政黨必須負起責任，傾全力向社會各界說明，也達成了行政院及立法院黨團皆不提對案的共識，將會透過正面論述、積極說明，讓大家充分了解資訊後，一起為台灣的未來做出正確選擇。

(中時新聞網)