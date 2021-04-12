家住台中市大里區的8旬趙姓老翁，一人徒步走了20多公里，走到西屯區的一處停車場內，雖然公車站牌在一旁，像是要搭公車或是等人，民眾見老翁不知所措，看來不像是要搭公車或等人的樣子，且該處常有車輛進出，因擔心老翁的安危便報警求助，員警協助老翁聯繫家屬，助其平安返家團圓。
台中市警察局第六分局西屯派出所警員李哲瑋、尤裕勝日前巡邏時，獲報於西屯區漢翔路與烈美街的停車場有1位名途老翁。
報案民眾表示，老翁一個人待在停車場內，雖然公車站牌在一旁，像是要搭公車或是等人，停留多時，擔心老翁的安危報警求助。
警方詢問老翁年籍資料及家屬聯繫方式，老翁都答非所問，甚至說自己是從台南搭火車來的，耐心詢問之下，終於說出自己的姓名。
員警透過人臉辨識系統逐一核對，得知81歲趙姓老翁住在大里區，進一步查詢失蹤人口系統，發現老翁在3月初曾經被通報為失蹤人口，聯繫其家屬至派出所將老翁帶返家。
老翁家屬說，老翁獨自外出，幸好遇到熱心民眾及警方幫忙，才避免憾事發生。
警方呼籲，家中若有失智、智能障礙症狀老人之家屬，可以向社會局申請愛心手鍊、在衣物繡上姓名或佩戴能識別身分之飾品，以防日後走失也能順利返家。
(中時 )
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