律師徐承蔭臉書透露，有修復師累到在靈堂昏倒。（照片來源：徐承蔭臉書）

太魯閣號49死重大事故，遺體修復團隊進駐花蓮殯儀館，0酬勞修復罹難者遺體，迄今修復逾30具，沒想到有民眾想捐款給修復師，卻遭酸民攻擊「不是說零酬勞嗎？」，讓團隊發言人王薇君忍不住落淚，律師徐承蔭更透露，團隊中甚至有成員因過度疲累而當場昏倒。

太魯閣號事故發生迄今11天，「76行者」從第一天就前往花蓮殯儀館，陸續已有超過百名修復師24小時輪班協助修復遺體。不少民眾捐款、捐物資給團隊，但團隊強調「無酬」，且物資夠用，呼籲民眾不用再捐，但網紅吳泓逸表示想直接捐款30萬元，遭酸民攻擊「不是說零酬勞嗎？」，讓團隊發言人王薇君忍不住激動落淚。

「我很捨不得，我真的可以請大家不要這樣子嗎？」，王薇君接受《東森新聞》訪問表示，面對這樣一個不實指控，她平常可能不會那麼激動，但10天來每個夥伴真的都是又病又累又是傷，讓她壓抑不住情緒。

律師徐承蔭則在臉書發文，上週六（10日）前往花蓮，「當我一到場，姑姑他們正進行團拜，向罹難者靈堂鞠躬90度致意追思。才步出靈堂，團隊夥伴因為連日的疲累而昏倒，把大家嚇了一大跳，團隊夥伴馬上照顧她，慈濟師姐們也來幫忙，穩定了才把她從地上扶起來……」。

而律師陳孟秀也在臉書發文披露修復師們真實情況：「十天了，他們沒有休息，沒有回過家，沒有跟自己的家人在一起，更沒有假日」、「修復師因為連日工作、睡眠不足，身體四肢嚴重水腫，固定姿勢而導致肩頸肌肉疼痛，也有頭痛感冒；加上修復過程，札到針或被骨頭刺傷」、「吃飯都很克難，靈堂附近各小小角落都是大家吃飯休息的地方，空的冰櫃是大家擺放餐點的桌子。」。

(中時新聞網)