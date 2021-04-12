演出情境喜劇《愛情公寓》走紅、擔任夯綜藝《奔跑吧兄弟》固定班底大開知名度的男星陳赫，除了演藝成績亮眼外，從事餐飲副業也相當成功，擁有個人火鍋品牌，是排隊名店，不料近日卻爆出民眾到店消費時，天花板突然崩塌，導致一對夫妻客人受到嚴重傷害，引發議論。

陳赫除了經營演藝工作，也在餐飲界創業，自創品牌連鎖火鍋店，以高品質菜品與環境聞名，不料出了大意外，據《新浪娛樂》報導，上月11日，一對夫妻到杭州分店用餐，才剛點完菜還沒開吃，正等待著湯底煮滾時，天花板突然崩塌，大面積裝潢材料掉了下來，砸在女客的手部與頭部，她當場骨折，天花板的碎石也掉到湯鍋裡，滾燙熱湯濺到男客臉上，導致他滿點起水泡毀容，現場情況慘不忍睹。

陳赫火鍋店天花板崩塌，導致客人一個骨折一個毀容。(翻攝自新浪娛樂微博)

這對夫妻吃個火鍋卻受到重大災害，工作方面受到很大的影響，還得一邊治療傷勢，男客臉上水泡雖然慢慢消退，但下巴處燙傷較嚴重，一定會留疤，他們因此向店家求償，要求火鍋店給他們8萬人民幣(約台幣34萬)。

事發後，火鍋店隨即發布道歉聲明，闡述了事發始末，也表示第一時間已將顧客送醫，並且先後5次陪同治療，也買單了相關費用，絕不會推卸責任，以安排第三方安檢公司，對於全部分店進行安全檢查，陳赫也轉發了聲明，再度對兩位顧客道歉，並承諾「全面排查整改，安全問題絕不姑息！」。

雖聲明中表示雙方已和解，但實際上在談賠償金時談不攏，杭州店店長透露已支付顧客5次醫藥費與賠償金，共計4萬人民幣(約新台幣17萬)，但夫妻倆要求的是至少7、8萬人民幣，甚至一開始是要求店家賠償30萬人民幣(約台幣130萬)，但店長無法接受，委屈表示他們一直很積極處理，只是「這個賠償金店家真的無法承受」，但受害女客表示不能接受僅4萬人民幣賠償，要尋求法律協助。

(中時新聞網)