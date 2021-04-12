36歲歌手賴銘偉2008年參加第二屆《超級星光大道》拿下冠軍，與人氣王黃美珍組成雙人團體「神木與瞳」發過兩張專輯，期間入圍過金曲獎，單飛後他活躍歌壇表現優異，2017年入圍金曲獎「最佳台語男歌手」。近日他結束新加坡的表演便返台，展開14天的隔離人生，想不到服務生的一舉動讓他感到驚喜不已。

賴銘偉昨（11日）晚間透過社群網站表示：「隔離人生14天初體驗開始，Day1平安返回台灣」他下榻的防疫旅館離家很近，辦理入住時，發生一件令他感到意外又驚喜的事情，「櫃檯服務人員拿出照片請我簽名，實在是非常驚喜也感謝她們的辛苦！」同時他也PO出多張「神木與瞳」的簽名照，親民的表現使不少網友看了都很羨慕，留言直呼：「我都沒有你的親筆簽名」、「我也好想要」，也紛紛向賴銘偉許願，希望能在隔離期間多開直播與粉絲互動，他也聽到粉絲的心聲，昨晚立即開直播分享回台經歷，並預告12日晚間8點繼續直播。

同時，賴銘偉也分享住進防疫旅館的伙食，「入住的第一餐是叛逆媽的愛心，還有旅館包含提供的便當，當然是我老母的手藝大勝，接下來每天都要安排些事情來打發時間。」凌晨期間他一一整理在新加坡舉辦的《為你而唱》演唱會精彩花絮照，可說是相當有效率，他也表示會趁隔離期間好好沉澱心情，創作出更多歌曲。

(中時新聞網)