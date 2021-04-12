近日網路流傳幾張照片，連鎖家飾賣場中，一名男子全裸、大辣辣地坐在展示沙發上，令不少人看傻眼，直呼「真的好噁心」，不過實際搜尋男子的推特，卻發現帳號已不存在，該行為恐已觸犯妨害風化罪。

一名男子一絲不掛在連鎖家飾店賣場拍裸照，令不少網友直呼「噁心」。（圖／翻攝自Dcard）

一名男網友昨（11）於論壇《Dcard》匿名爆料，他分享4張推特截圖，畫面中一名男子一絲不掛，腳上只穿著夾腳拖，在連鎖大型家飾店拍攝多張裸照，只見他大辣辣地坐在展示用沙發、樣品屋的餐桌椅，其中一張還是在兒童遊戲室附近拍攝，令原PO看傻眼直呼「這很明顯是IKEA，但我不知道是哪間門市，直接裸體坐在展示椅真的有夠噁，公共場所要野裸可以，但這裡不是給你裸的地方吧」！

貼文曝光後，網友一面倒搖頭表示，「我為這些人感到丟臉」、「一想到我坐的椅子可能有人全裸坐過就反胃」、「IKEA是什麼野裸聖地嗎」、「這行為是違法的啊」；實際搜尋該男子的推特，發現帳號已不存在。

事實上，藝人李興文的兒子李堉睿曾為博取YouTube點閱率，夜闖賣場拍片，下半身全裸坐在展示椅上做出不雅動作，業者憤而提告；另外，綽號「台中米娜」的女網紅也曾在賣場大方解開外套扣子，袒露上半身，最後依公然猥褻罪與妨害風化罪函送法辦，這回又有一名男子裸露拍照，行為已觸犯妨害風化罪。

(中時新聞網)