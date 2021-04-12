彰化市長林世賢12日凌晨3點因腹部突然一陣劇痛，睡夢中痛醒全身冒冷汗，緊急就醫掛急診，折騰了2個多小時天快亮才回家休息；今日他如常一早到公所上班、外出跑行程，但也在臉書粉專發文提醒市民要多喝水。原來連日忙南瑤宮媽祖遶境籌備，前天又要恭迎大甲媽鑾轎，導致忙到腎結石發作。

林世賢在粉專貼文指，「有痛到半夜驚醒經驗嗎？會是什麼痛？痛到不行、痛到無法忍受」，「急診兩個小時後被醫師請回，止痛後門診追蹤，多喝水運氣好石頭會自己解出，只好繼續每天15-16小時的工作」

由於彰化南瑤宮媽祖遶境進香潦溪活動18日即將展開，連日忙於相關籌備活動，加上還有市政公務等許多既有行程，10日整個下午又恭迎大甲媽鑾轎進入彰化市，忙得不可開交，緊急送醫消息傳出，不少人十分關心。

林世賢指出，1年多前就被診斷出有腎結石，一直因為太忙未積極治療，最近忙著南瑤宮彰化媽的潦溪活動，還親自前往濁水溪河床勘查相關前置作業工作，前兩天大甲媽又來彰化市，他也親自接駕、跟媽祖鑾轎在市區遶境，可能因此忙到忘記喝水，導致腎結石再度發作，實在痛到受不了，忍了1個小時才就醫。

他感嘆，實在太忙了，每天工作時間長達15、16小時，加上常常要在外面跑行程不方便，忙起來就會忘記喝水。他也提醒市民，一定要多喝水，才不會讓小石頭結晶在身上。

(中時 )