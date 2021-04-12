護理師正在準備疫苗（戴上容攝）

侯友宜接種完大讚護理師技術很好，他施打時完全沒有感覺，也不會痛。

首批抵台的AZ疫苗開打三周，施打率不佳，中央流行疫情指揮中心今日擴大疫苗接種對象，新北市長侯友宜12日上午8點15分抵達新北市立聯合醫院三重院區，8點30分接種疫苗完，大讚護理師施打技術很好施打過程完全沒感覺，鼓勵新北市符合資格的第二批防疫以及醫療人員共3918人勇於施打。

侯友宜12日上午前往醫院接種AZ疫苗，8點15分先由新北市立聯合醫院院長項正川說明疫苗施打流程，侯友宜致詞、合照後，接受媒體聯訪，接著進入診間內接受醫師評估，8點30分接種疫苗。侯友宜打完疫苗後，僅在醫院休息半小時，接著便離開醫院繼續一天行程，分別於早上9點半、10點半，晚間6點半有公開行程。

侯友宜接種疫苗完表示，護理師技術很好，施打時和過後都沒有感覺，台灣好不容易買到疫苗，雖然很多國家一度停打，但專家仍認證保護力達7成，他希望帶頭鼓勵第二批防疫人員勇於施打。

侯友宜說，自己安排在早上8點半施打，是因為今天行程作業安排，首長施打的時間點意義在於願意帶頭施打、鼓勵大家施打，他也要鼓勵新北市符合資格的第二批防疫以及醫療人員3918人勇於施打。

侯友宜也表示，很多同仁提醒說，施打完以後行程要不要少跑一點，其實他並不擔心，因為他有休息半個小時，一切按照規定來，也許再隔一段時間，身體狀況會有一些變化，但他會用平常心看待、並且跟醫院回報狀況，所以該跑的行程絕對不能少，明天行程也是滿檔，鼓勵大家施打，讓台灣早日脫離疫情。

(中時 )