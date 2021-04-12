清宮劇《延禧宮略》2018年上檔轟動一時，更捧紅劇中無數演員，包括吳謹言、秦嵐、佘詩曼等人，然而隨著戲落幕，也很難有機會再看到大家同框，日前「富察皇后」秦嵐卻突然曬出和「魏瓔珞」吳謹言及「高貴妃」譚卓的合照，不僅讓粉絲嗨翻，還釣出飾演乾隆皇上的聶遠回應。

秦嵐日前出席上海時尚活動，而吳謹言和譚卓也都受邀出席，3人意外同框合體，還不約而同穿上白色禮服，看起來就像是仙女下凡，從合照可以看出，儘管戲已經結束，但3人的好交情並沒有受到影響，還是一樣親暱，秦嵐更在內文以富察皇后的語氣說道：「趁著宮裡放假，今天一起出來耍耍」。

吳謹言、秦嵐、譚卓在時尚活動上難得合體。(圖/翻攝自吳謹言微博)

吳謹言也在隨後發文，「在宮外聚一次太不容易了」，飾演高貴妃的譚卓更標記聶遠，「我們三相聚，但見此情境最開心的應該是聶遠吧」，而聶遠也轉發合照，搞笑表示，「哪位熱心網友把我P上去」，因此出現不少惡搞梗圖，甚至上了微博熱搜。

聶遠搞笑轉發合照。(圖/翻攝自聶遠微博)

最開心的還是《延禧宮略》的粉絲們，他們忍不住激動直呼，「給三位娘娘請安」、「三位娘娘真是太美了」、「哈哈高貴妃也加入你們了啊」、「求翻牌，線上等啊」、「容音出宮了，秦嵐來了」、「我的容音、我的白月光！瞬間夢回延禧攻略」、「啊啊啊瓔珞、容音、高貴妃」、「來人，給三位娘娘送點彩禮」。

(中時新聞網)