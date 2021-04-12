62歲的謝太太，與先生一同經營1間機械零件銷售公司，除了在工作上成為丈夫的好幫手，在家中也是個稱職的好太太、好媽媽。打從結婚後數十年來，謝太太再怎麼忙碌也要抽出時間在家煮上一桌好菜，與家人共享餐點，並認為吃家裡自己煮的比較健康。

一直以來保持這樣的飲食觀念，除了有高血壓問題之外，也覺得自己的身體健康狀況都算不錯。直到近期，在女兒的安排下到北投健康管理醫院健康檢查。

透過檢查影像可清楚看到謝太太的3條冠狀動脈竟有2條已發生阻塞，其中右冠狀動前降枝已造成中度（50%）血管狹窄。（圖／北投健康管理醫院、NOW健康提供）

由於高血壓若長期控制不佳，恐增加心臟血管的負擔，謝太太聽從健檢醫師的建議安排冠狀動脈鈣化指數分析（CAC），結果CAC指數竟達199分，代表心臟血管已中度粥樣硬化斑塊且有高度心血管疾病的風險。當場也聽從醫師建議立即安排心臟冠狀動脈攝影（CTA）進一步檢查，透過檢查影像可清楚看到謝太太的3條冠狀動脈竟有2條已發生阻塞，其中右冠狀動前降枝已造成中度（50%）血管狹窄。

看到這樣的檢查結果，醫生詢問她的日常飲食情況，才發現謝太太雖認為家裡煮的料理會比外食較健康、食材也會較新鮮，但為了口味上的美味，料理偏重油重鹹，調味的比例要重新調整。

這讓醫師立即警告她為了自己與家人的健康，應立即改善飲食習慣，採取少油、少鹽、高纖維的健康飲食方式並且培養運動習慣。

根據統計，有高血壓的人，將來罹患心臟病機率增加2.5倍，高血壓是最常見的慢性疾病之一，長期若控制不佳，高血壓會使心臟肥厚，進而引起心肌病變及心臟衰竭。

北投健康管理醫院副院長錢政平提醒，若有三高的民眾，不僅要關注血液檢驗報告中各項的數值，還要當心的是三高若控制不佳，後續會引起心臟疾病（冠狀動脈硬化、急性心肌梗塞、猝死等）、腦血管堵塞（腦動脈瘤、腦中風）等問題。

心臟冠狀動脈鈣化分析。（圖／北投健康管理醫院、NOW健康提供）

近年來也發現有不少年輕人因突發性的心血管疾病驟世，錢政平副院長表示除了先天因素還有一項千萬不能輕忽，「高血壓」就是常見的危險因子之一。事實上，高血壓平時不會有太多明顯不適症狀，不少人已有高血壓而不自知，因此常常忽略而耽誤就醫，日常就該維持健康生活型態及安排定期健康檢查，才能在病灶早期時及早發現、及早控制及治療。

(中時新聞網)