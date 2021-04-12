強信-KY(4560)表示，目前成衣紡織廠稼動率普遍居高不下，公司刀具、針位組等零配件接單不暇，加上工業縫紉機客戶庫存水位都已偏低，持續進行回補，今年第1季營運表現已擺脫疫情陰霾，重回年成長走勢。在工業縫紉機廠庫存去化已低於水位帶動回補動作加快，並有成衣紡織廠擴大零配件耗材採購動能雙動能驅使下，強信第2季訂單能見度明朗，預期第2季業績將迎來大爆發。

強信3月合併營收為1.18億元，年成長15％，公司自去年第4季已恢復年成長軌道，連續五個月均保持年增表現，產業景氣復甦情況已形確立。

強信也持續強化內部自動化生產，用以改善大陸普遍缺工問題，亦在近期已見明顯成效，強信預估第2季產線的生產輸出效率可望較過去全盛時期再提高15％，有助進一步消化在手訂單。

另一方面，大陸缺工問題對成衣紡織廠亦然，更進一步帶動對強信自動裝置產品的需求，包括自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統等，預期第2季起出貨量將呈現逐月成長走勢；強信表示，過去成衣紡織產線需仰賴大量人力的剪線帶等流程，透過自動裝置可有效降低人力需求、簡化生產工序，同時降低熟手作業員欠缺問題，並提高單位時間生產量，由於自動裝置享有較高技術門檻，強信擁有強大研發能力與高端技術水準，未來將持續開發各項縫紉工序的替代方案。

(時報資訊)