英格蘭周一進入鬆綁封鎖的第二階段，將重新開放多數商店、理髮院、健身院、酒館餐廳戶外區域。

英格蘭自今年一月初以來進入第三次封城，成千上萬家商店被迫關閉。

目前全英國有超過半數的成年人接受了至少第一劑的疫苗；封鎖措施已讓單日死亡人數從一月的高峰減少了95%，染疫數減少了90%。

英國周日新報28名死亡人數；確診人數為1730人，較周六的2589人進一步降低。英國至今有3212萬人接受第一劑疫苗，747萬人已接受兩劑疫苗，總計約有近4000萬人已接受疫苗保護。

英國零售商估計，在封鎖期間的銷售至少減少約270億英鎊(約370億美元)。零售商希望受壓抑的需求能推進銷售的增加。

英格蘭和威爾斯在周一將重新開啟非必要商店，包括時尚連鎖商店；蘇格蘭的非必要商店則要等到4月26日才會重新開啟。

周一開始，英格蘭的餐廳和酒館將重新開放在庭園和戶外區域的用餐服務；至於室內服務的開放，可能要等到5月17日以後。

說服民眾回歸某種程度的正常生活，並重新開始支出活動，是英國復甦的關鍵。上個月官方公布的終值數據顯示，英國去年經濟表現為近300年來最差。

(時報資訊)