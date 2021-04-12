就在韓國電池製造商兩大財閥LG與SK同意和解並撤訴之後，SK Innovation(SKI)股價於12日交易時，一度大漲16.8％，同時LG Energy Solution(LES)的母公司LG Chem，也曾小漲約4％。

LG Chem的全資子公司LES與SKI於11日時，官司出現戲劇式的結局。

兩造都同意放棄在美國與韓國所有訴訟案件，雙方並約定在10年內都不會再互訴。同時，也讓客戶群之一的美國福特汽車(Ford Motor)與德國福斯汽車(Volkswagen)如同吃下一顆定心丸，暫時免去電動車短缺車用電池的危機。

福特於11日也表示，樂見上游電池供應製造商紛爭已圓滿落幕，，自己也能再度專心於生產電動車一事上。

兩年前，韓國LG與SK兩大財閥因電池產品一事，雙方各持一詞在美互告多項官司案。

2月11日時，美國國際貿易委員會（ITC）對SKI非法竊取LES商業秘密的官司案判決時，是站在LES這一方，對SK頒布一項長達十年的排除令，且禁止進口美國SK的車用鋰離子電池。當時，SKI股價也一度暴跌近兩成。

3月11日時，SKI也丟出風向球，表示自己絕不會接受來自競爭對手LES的任何和解條件，並再度揚言若美國總統拜登不翻案，自己將撤資所有在美國的投資建設。

1日SKI扳回一城，因ITC初步裁定，SKI並沒有侵權競爭對手LES的電池專利。

沒想到事隔10日左右，就以喜劇收場，SKI將支付LES一共2兆韓元賠償金，也就是1兆韓元現金與1兆韓元專利費用。

其實，韓國LG與SK握手言和，車用電池供給面穩定，最大收益者還是美國政府。因為拜登日前提出的大基建計畫中，有關電動車相關方案，日後應不會跳票外，韓企不撤資美國，除支撐美國就業率，對經濟成長也有助力。

(時報資訊)