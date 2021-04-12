美國總統拜登積極發展半導體產業，盼能解決產能過度倚賴亞洲的現況，美媒則點出，美國在半導體製造實力上落後台韓，才導致供應鏈受到牽制，進而影響各大產業運作，拜登此時大動作扶植半導體，無疑是想在製造領域將美國帶回領先行列。

根據CNBC報導，過去美國在半導體擁有絕對領先地位，但隨著產業型態改變，不少公司轉型成無晶圓廠模式，選擇將製造業務發包，台灣及韓國廠商因此受惠，並將大量資金投注在半導體製造，製程能力迅速且顯著提升，最終吃下全球大部分產能。

目前全球高達81%的晶片製造產能集中在台灣與韓國廠商，其中台積電握有超過半數的55%，根據數據顯示，2001年時有30家公司處於領先地位，但是隨著晶圓製造的成本和難度增加，數字已經下降到只剩3家，包括台積電、三星及英特爾，且英特爾的製造能力落後台韓兩廠。

報導指出，此次半導體供應短缺的狀況，讓美國政府意識到他們無法控制自己的命運，因此拜登希望能將製造領域重新帶回美國，減少對亞洲晶片製造商的依賴。

研究調查機構Eurasia Group分析家Paul Triolo則表示，「從長遠來看，拜登政府希望鼓勵國內外半導體製造商增加在美國的產能，以減少對政治敏感地區（例如台灣）的製造依賴性，並在美國創造高薪工程工作。」

另外，美國也打算跟日本合作進行策略結盟，日經新聞報導指出，美國和日本將在半導體關鍵零件的供應鏈上進行合作，雙方將致力於建立一種不將生產集中在台灣等特定地區的系統。

(中時新聞網)