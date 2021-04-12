許多人外出時都會搭乘公車，卻曾傳出公車「拖行」乘客事件！大陸廣東廣州近日就發生一起類似情事，一名女學生8日搭乘公車，下車時手、腳不慎被公車門夾住，由於司機未發現就開車，直到將人拖行24秒，才聽到女學生哀號聲緊急停車，所幸女學生送醫救治後無大礙。

女學生遭公車夾住拖行24秒。（圖／翻攝自Ｎ視頻）

據《頭條新聞》報導，一名女學生8 日晚間7時許搭乘公車返家，到站準備從公車後門下車時，人還沒完全離開，司機就將車門關起來，導致女學生一隻手與一隻腳被車門夾住，且下一秒公車就發動離開，女學生一開始試圖掙脫，卻失敗後摔倒在地，遭公車拖行在地上不斷狂吼大喊。

影片中可見，女學生一開始還用單腳跳動想跟上公車，之後整個人摔倒在地，只剩下腳被車門夾住，就這樣被公車拖行了約24秒之久，儘管過程中女學生不斷哀嚎，但司機並沒有聽到繼續開。

後來，有其他民眾見狀後立刻出聲阻止，司機才將公車停下，停車後立即上前查看女學生的情況，緊急將女學生扶上車後，將人載往醫院就醫，所幸女學生經診斷後僅受到擦傷，生命並無大礙。

當地派出所指出，公車司機的公司負責人表示，已將該名大意司機停職，等到女學生出院後，會視情況對司機進行處分。

(中時新聞網)