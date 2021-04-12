聖暉（5536）3月合併營收14億元，年增17.42％，創歷年同期新高！由於業績表現亮眼，吸引買盤湧入，今日早盤股價應聲上漲約2%、最高來到206.5元，創今年以來新高。

聖暉表示，受惠主要客戶持續加大無塵室機電整合工程施作進度需求，集團彈性採購、專案人力調配與管理綜效效益持續展開，帶動3月合併營收續創歷年同期新高，年成長17.42％；第一季合併營收為35.8億元，年成長16.09％。

展望2021年第二季，聖暉表示，將持續專注多產業、多區域、多工種的營運策略執行，在中美貿易戰與疫情影響下，看好全球供應鏈重組腳步明確、以及台商回流投資需求，持續締造整體未完工的在建工程案量，保持高水位的能見度。

此外，在整體接單策略上，聖暉不僅深化無塵室、機電工程施作，並積極整合集團資源提供全方位機電專業統包工程(EPCM)服務，以擴大營運範疇，有望挹注未來營運更上層樓。

(工商 )