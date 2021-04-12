受惠南科、竹科等科技廠辦建案爆增，國內預拌混凝土龍頭大廠國產建材實業（2504）3月合併營收19.58億元，月增達85.95％，年增也有39.34％；國產建材指出，「出貨出到手軟」！國內本業3月營收規模達到14.80億元，創下本業史上國內單月營收的最高紀錄。預期今年的營收也會是「月月高」。

除了國內市場景氣爆發，國產建材指出，中國大陸蘇州廠，3月銷售金額達3.40億元，較去年同期的1.12億元，更爆發性的成長了有三倍之多。

國產建材指出，包括台積電等「護國群山」科技大廠，在南科、竹科、竹南科等全台各科學園區，展開大興土木、積極擴廠工程，半導體產業群聚效應發揮下，台灣「西部矽廊」隱然成形。也將帶旺周遭房市與其供應鏈營建產業的熱絡發展，都帶來非常龐大的混凝土需求，讓國產出貨量迭創新高。

看好這股「護國群山」，帶動台灣整體產業的利多趨勢，國產表示，這股趨勢將會讓國產建材實業展開黃金十年發展，而且手中的庫存訂單已經上看兩年以上，預估今年業績可獨占鰲頭，明年還會再創巔峰！

(工商 )