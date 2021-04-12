桃榮47家主任陳平與社會局鄭貴華局長等貴賓蒞臨同歡。(圖/中國時報提供)

400位桃榮住民長輩出席47周年老歌演唱會活動。(圖/中國時報提供)

桃園榮家為全國高齡友善機構，在家主任陳平的經管下，讓400餘位住民擁有舒適的環境及愜意的生活。適逢47周年家慶，為傳達家慶喜悅，8日上午的｢微笑圖騰巡迴禮讚｣活動，職員工齊心在家區中央公園微笑圖騰大草皮上排出「47」數字，展現萬眾一心的凝聚力，增進對榮家的歸屬及認同感。

同為榮家子弟主持人樓曼莉看到住民長輩有如親人。(圖/中國時報提供)

藝人唐玲美艷外型令全場住民為之驚艷。(圖/中國時報提供)

下午由旺旺中時公益演唱團率知名藝人任潔玲、唐玲、司馬三三、樓曼莉等出席演出，將家慶活動帶上最高潮，演出歌手多為榮民子弟，走進桃榮有如看到兒時的伯伯媽媽們，無一不使出渾身解數賣力演出，給住民們一個歡欣鼓舞難忘的家慶。桃園榮家工作團隊也準備動感舞蹈為全體桃榮住民獻上祝福。

藝人司馬三三與榮民長輩握手問安。(圖/中國時報提供)

90年代玉女歌手任潔玲為榮民長輩唱出心曲。(圖/中國時報提供)

桃園市政府社會局局長鄭貴華代表市長鄭文燦致贈榮家長輩春節禮品，並補助購置床包、浴巾、保暖襪、營養品及空氣球台之經費，充實長者日常生活及文康休閒所需。另八德區公所人文課課長徐秀華代表區長邱瑞朝，及大信里里長王沛靜亦到場同慶讓全體住民感受到社會上的愛與關懷。

(中時新聞網)