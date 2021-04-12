中央流行疫情指揮中心4月12日起開放第二階段中央及地方政府防疫人員接種AZ疫苗，台中市長盧秀燕率先接種。（馮惠宜攝）

中央流行疫情指揮中心4月12日起開放第二階段中央及地方政府防疫人員接種AZ疫苗，台中市長盧秀燕率先接種，她表示，她是台中市防疫指揮官，身為市長她責無旁貸，必須注射，她並且分享醫師建議她在傍晚以後服用普拿庝、減少行程；她也建議，中央能透過免費注射政策，鼓勵有需要的民眾接種疫苗。

台中市長盧秀燕12日上午9點抵達衛福部台中醫院接種AZ疫苗，在醫師評估和建議下完成接種，她表示，醫師有對她解釋部分醫護人員在接種後有一些反應，因而建她在傍晚開始服用一到兩天的普拿疼，並減少行程，她也希望未來可以把這個經驗分享出去。

由於AZ疫苗第一順位醫護人員接種意願不高，中央也考量讓有意願的民眾自費接種，有媒體詢問盧秀燕對此看法，她表示，會向衛福部長陳時中建議，她也認為透過免費接種可鼓勵更多有需要的民眾接種。

台中醫院感染科主任陳宗家表示，建議接種者服用普拿疼是因為過去幾周接種醫護經驗，有些不適的免疫反應在接種後半天開始出現影響睡眠，預防性服藥可以減緩症狀。

(中時 )