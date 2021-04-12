台中市一名16歲男高中生，今（12日）上午6點被家人發現他沒起床準備上學，進臥室察看，赫然發現他已無生命徵象，旁邊還遺留一塑膠袋，家人緊急報警，至於事故詳細發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。
警方表示，該高中生就讀私立高中，上午6點多家人要叫他起床上學，訝然發現他已氣絕，且身上已出現屍斑，旁邊還發現一塑膠袋，警方正著手調事故發生原因。
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(中時新聞網)
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