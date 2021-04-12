一輛北上126次自強號昨（11日）疑似因為機械問題，車箱底冒白煙，現場煙霧瀰漫讓在場民眾嚇壞，消防隊員獲報後緊急前往出水降溫，所幸最後只是虛驚一場，無人受傷。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批蔡英文，台鐵一而再、再而三的出包，總統蔡英文卻只在乎她的臉書觸及率，他要請問蔡英文，「妳是想靠1450粉飾太平到什麼時候」？

126次前往七堵的自強號列車第3節車廂底部不明原因起火，初步判定是機械異常，有網友甚至在楊梅就拍到車廂底部起火照片；列車停靠中壢站時，現場濃煙密布，一度竄出車站外。對此，羅智強今（12日）在臉書發文表示，車齡逾30年的EMU300型列車於昨晚起火冒濃煙，驚慌下車的民眾受訪時卻表示，列車第一時間不但沒有警鈴，甚至事隔十分鐘才聽到廣播。

羅智強痛批，台鐵一而再、再而三的出包，蔡英文卻只在乎她的臉書觸及率，他要請問蔡英文，「妳是想靠1450粉飾太平到什麼時候」？昨天出事的自強號車齡老舊而故障頻傳，而台鐵的列車有部份是「更新改造車」，實際車齡逾30年以上比比皆是，最快要到2024年才會汰換完成，昨天的狀況，車廂老舊及台鐵應變不及，都可能再次釀災。

羅智強再問蔡英文，1450帶風向卸責，就能讓台鐵不再出事？還是交通部長林佳龍推推拖拖大演下台戲，把自己包裝成悲劇英雄，就能讓台鐵不再出事？連台鐵公司化的改革議題，都傳出蔡政府為了避免828公投開新戰場，所以下令不准說，因為人事鬥爭，台鐵局長竟然難產3個月，到底要賠上多少條人命，蔡英文才會把台鐵的改革當一回事。

蔡英文重申「勿懷疑改革決心」 鄭麗文怒：要死多少台灣人才可以？【獨家專訪】

(中時新聞網)