基隆市長林右昌帶領局處首長施打，希望有帶頭示範作用，解除民眾對疫苗疑慮。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌指出，施打後很輕鬆沒有任何疼痛、不舒服，比小時候打疫苗更簡單。（陳彩玲攝）

中央流行疫情指揮中心宣布，12日起開放第二、三類接種AZ疫苗，基隆市長林右昌帶領局處首長施打，他說，希望有帶頭示範作用，解除民眾對疫苗疑慮。

林右昌今天早上率領局處首長及各區長，總計15人，從急診室進入醫院施打疫苗，他身著輕便排汗衫和運動褲一派輕鬆的說，並未感到緊張，今天帶領衛生局長、警察局長、民政處長等人，一起施打，相信越多人接種，疫情能趨緩、邊境逐步開放，國際交流恢復正常，民眾要出國旅行或洽商都可以，施打疫苗還是重要指標。

醫生進行初診後，由護理師準備器具，迅速在3秒內將疫苗從市長右手臂注入，林右昌指出，施打後很輕鬆沒有任何疼痛、不舒服，比小時候打疫苗更簡單，但還是要遵循疫苗相關規定，如打完要休息30分鐘，48小時內時刻注意身體反應，相信只要遵照醫生指引，可以安全產生疫苗防護作用。

林右昌進一步提及，施打疫苗是對抗疫情必要動作，不管是哪一廠牌都尊重專家意見，能夠施打就盡量施打，作為首長有帶頭示範作用，並解除大家過去對疫苗的疑慮。

衛生局表示，統計至上禮拜已有249名醫護施打，至今還有29瓶疫苗，為增加接種可近性，現階段有2家醫院進行疫苗接種，分別為基隆長庚醫院及衛生福利部基隆醫院，採開設專診、預約方式提供接種服務，由於疫苗為多劑型包裝，為減少耗損，須預約滿10人才能開瓶施打，提醒依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

(中時 )