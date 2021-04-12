後疫情時代，散戶投資人活動的大量增加，助長全球市場漲勢。散戶投資人參與度增加可能導致市場看到「泡沫」的評價。施羅德投信認為，市場上某些熱門領域如生物科技、軟體或電動車，交易量都幾乎達到歷史新高。但仍有些產業的評價依然相當低，如銀行、房地產、資本財、公用事業等還未引起散戶投資人的想像，以下也說明了為什麼它們現在整體看起來評價偏低。

就投資策略來看，主動選股的重要性在亞洲市場更被彰顯，特別是要能夠選出目前落後、但具復甦前景的產業。同樣的，要避免那些安全邊際變小的領域，因為他們之前的強勁動能可能很快會急轉直下。(指的是股價與企業內在價值的差距。若安全邊際大表示股價低於企業內在價值，亦即股票被低估，投資相對安全；相反地，若安全邊際小，投資相對風險高。)

從區域來看，施羅德投信指出，儘管全球受新冠疫情擾亂，2020年的股票市場總體上表現強勁，亞洲不含日本區域也不例外。的確，在許多方面來說，此地區率先進入與擺脫疫情大流行，許多國家成功圍堵病毒使得經濟活動比世上其他地方更快速地恢復。

雖然亞洲整體表現良好，但不同地區和產業也呈現出差異。在圍堵疫情上整體表現最好的北亞洲（中國、南韓、台灣），其股市表現比印度、東協都來得佳。

從產業層面來看，對數位服務以及在家工作設備的強勁需求，助長了半導體供應商與其他科技公司的股票表現。其他「疫情贏家」包括電子商務（屬於非必需消費品產業的一部份）和通訊服務，而這些產業通常分布在北亞，因此為這些國家的強勁表現 作出貢獻。相反地，對經濟敏感的產業如能源和金融則落後。這些產業在南亞與東南亞市場往往佔了比較高的比例。

施羅德投信指出，由於股價大漲，股票現在與長期均價相比顯的偏貴，這也代表了市場對企業盈餘的強勁復甦已做出了反應。當然，隨著對經濟復甦與對疫苗推出的信心建立，市場也對企業獲利的預期已經大幅向上修正。以亞洲不含日本地區來說，市場預期今年的盈餘將比2020年成長約25％，明年則有15％。不過盈餘的上調有很大程度取決於疫情的發展，尤其是各國如何應付新出現的變異病毒株。這意味著對未來獲利的預測仍會存在不確定性，市場也可能因此會感到失望。

(時報資訊)