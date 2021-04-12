封測廠超豐(2441)受惠打線封裝訂單暢旺及漲價效益帶動，2021年3月營收繳出雙位數「雙升」強勁動能，帶動首季營收同步「雙升」，分以15.69億元、42.15億元同步改寫歷史新高，表現優於預期。法人看好超豐第二季動能續旺，營收可望再創新高。

超豐股價2月中觸及77.7元新高後高檔拉回，3月初回測65元後止跌緩步回升。在績優題材激勵下，今（12）日開高後放量勁揚6.34％至75.5元，隨後漲勢雖見收斂，早盤仍維持逾3.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人持續偏多操作，上周合計買超3070張。

超豐公布3月自結營收15.69億元，較2月12.46億元躍增25.89％、較去年同期11.76億元跳增33.41％，刷新歷史新高。累計首季營收42.15億元，較去年第四季40.6億元成長3.83％、較去年同期32.72億元月增28.81％，連2季改寫歷史新高。

超豐受惠防疫、遠距商機及家庭娛樂需求增加，帶動醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續成長，配合5G相關新產品逐步導入量產、車用電子需求回溫，動能逐步增溫，使今年訂單需求持續暢旺，產能已全數滿載，且需求仍遠大於供給。

由於打線封裝產能持續供不應求，且產能擴充進度因機台交期拉長而受限，超豐總經理甯鑑超先前指出，預期需求遠大於供給情況本季仍不會改善，且晶圓級封裝（WLP）亦預期將在年底滿載，公司對此將在上半年局部投資、進行去瓶頸化擴充因應。

為滿足客戶需求，超豐規畫興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠因應。甯鑑超表示，頭份二廠規畫為地上5層、地下2層建物，樓地板面積達1萬坪，初步規畫可建置800台打線機，目標貢獻月營收達4億元，與WT二廠均預期可在明年中完工。

超豐3月及首季營收表現優於法人預期，投顧法人看好首季獲利可望續「雙升」創高。由於上半年供需吃緊狀況無法紓緩，加上第二季可轉嫁成本壓力，帶動毛利率回升，認為超豐上半年營運環境正向無虞，給予「買進」評等、目標價78元。

超豐2020年營收147.01億元、年增達22.2％，稅後淨利26.62億元、年增達40.42％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）4.68元，亦為近13年高點。公司決議擬配息1.31元、亦創新高紀錄，將於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

(時報資訊)