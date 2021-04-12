1.華紙(1905)：紙箱缺貨說引爆多頭搶進造紙股，盤初開高後急拉漲停鎖死。
2.榮成(1909)：3月營運雙升、Q1獲利近4年同期高，早盤放量強彈逾5.5%。
3.中鴻(2014)：獲利亮麗、接單暢旺，上周五外資又轉買超，盤初股價漲逾7%、達28.95元。
4.中鋼(2002)：5月內銷價拚11連漲，三大法人持續偏多操作，股價續漲逾6%。
5.益航(2601)：3月營收6.19億元、年增77.13%，今早股價大漲近5%，飛過5日線、月線。
6.華邦電(2344)：上周五三大法人聯手買超57258張，帶動今早股價一度衝上35.7元。
7.南亞科(2408)：法說會後賣壓出籠，盤初股價開高走低約3.5%，跌破百元關。
8.安勤(3479)：攜宜鼎攻北市智慧交通系統，三大法人9日轉買超，早盤登上6字頭。
9.撼訊(6150)：比特幣升破6.1萬美元，早盤跳空漲停，突破前高。
10.成霖(9934)：美居家修繕需求助3月營收，早盤漲約5%。
11.國泰金(2882)：Q1大賺570億、單季新高，早盤漲逾2.5%，收復短均。
12.開發金(2883)：Q1獲利近百億，EPS 0.66元，早盤挾量漲逾5%。
13.宏遠證(6015)：Q1獲利逾1億，EPS 0.93元，早盤漲5%。
14.群光(2385)：2月每股賺0.49元，Q1拚高於市場預期，早盤上揚近2%。
15.日月光投控(3711)：3月營收雙升，Q1淡季仍續登第3高，封裝廠接單利多，股價上漲近2.5%。
16.長榮(2603)：高運價助攻，月營收首破300億元，開盤20分鐘爆出10萬張大量，高速航向55元漲停價，創波段高點。
17.萬海(2615)：Q1盈餘將躍升，貨櫃三雄明年挑戰最低本益比，晨盤挾量觸及64元漲停價，再度刷新前高。
18.慧洋-KY(2637)：BDI微跌無阻，基本面亮眼，買方回籠，早盤續高漲逾4.5%。
19.台玻(1802)：3月營收年增61.25%，漲價題材發酵，多方積極，股價強漲逾4%，重返5日線。
20.台聚(1304)：上月營收年增近5成，晨盤爆量摸及28.75元漲停價，創高維持9.5%以上漲幅。
21.台達化(1309)：3月營收年增78.53%，早盤帶量力漲逾8%。
22.AES-KY(6781)：訂單搶搶滾，股價再度高鎖767元漲停，續寫高價。
23.太空梭(2440)：3月營收年增71.77%，晨盤續漲，躍上20.15元漲停。
24.美琪瑪(4721)：3月營收為2.60億元，年增32.02%，連兩日亮燈漲停，衝逾1年半高價。
25.高端疫苗(6547)：腸病毒疫苗三期解盲數據達標，開盤跳空漲停慶賀，改寫天價314元。
26.永昕(4726)：CDMO前景俏，獲外資連五買，已連拉4根漲停，進逼50元。
27.亨泰光(6747)：3月營收年增151%，今日法說前，股價先飆漲停，衝上天價297元。
28.洋華(3622)：轉型有成，今年營運喊衝，早盤強攻漲停，登今年最高。
29.晉倫(6151)：3月營收年增近1倍，淨利2418.7萬元，今急拉漲停，勇闖近10年高峰。
30.台揚(2314)：近日獲外資及自營商偏多操作，早盤放量攻頂，改寫3年半高價。
31.環泥(1104)：3月營收年增近2成，早盤挾量大漲6%，登今年最高。
32.保瑞(6472)：併購+一次性收入，Q1營收年增267%，激勵連拉2根停，改寫天價276.5元。
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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