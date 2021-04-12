新北市勞工局後續除儘速召開勞資爭議調解，也將全力協助工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，並補助必要訴訟費用，幫助因公司併購遭解僱的勞工回復僱用關係。(新北市勞工局提供)

美麗華高爾夫球場爭議不斷，資方近日以業務虧損為由，宣布球場將營業分割給旗下3家新成立的子公司，卻單方面把工會理事長黃文正解僱，工會懷疑是「假併購之名，行解僱工會之實」手法；新北市勞工局上周前往勞檢，正在釐清公司併購原因，保障133位勞工的工作權益。

美麗華高爾夫球場2018年才爆發為期12天的罷工行動，美麗華球場通知員工，公司將球場營業分割讓與至旗下新成立的3家子公司，工會理事長黃文正在未被徵詢留用意願的情況下，被資方片面終止僱傭關係，已造成工會會員人心惶惶，還有1名工會幹部也列為解僱名單。

新北市勞工局接獲陳情，8日前往美麗華高爾夫球場實施勞檢，據了解，資方稱因業務虧損嚴重，股東才會決議將公司分割成3家公司，但新成立的3家公司中，2家仍是負責高爾夫球十八洞業務，1家負責球場餐飲與球場管理，業務性質雷同，讓工會幹部懷疑是「假併購之名，行解僱工會之實」。

勞工局表示，美麗華高爾夫球場現有133位勞工，資方稱目前確定會留用30人，剩下100人將分派到3家子公司工作，但仍未提供詳細留用名單，勞工局正釐清沒被留用的勞工中，是否都是工會幹部。

勞工局長陳瑞嘉強調，過去在幸福高爾夫球場漫長的勞資爭議案中，勞工局已核准超過300萬元的相關涉訟補助，這次也不會袖手旁觀。後續除儘速召開勞資爭議調解，也將全力協助工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，並補助必要訴訟費用，幫助因公司併購遭解僱的勞工回復僱用關係，絕不容忍資方濫用「法人格獨立原則」，任意解僱勞工。

至於企業併購後是否解聘勞工？勞工局補充，依「企業併購法」第16條及第17條規定，併購後未經新雇主留用的勞工，可由舊雇主終止勞動契約，但若併購前的母公司，與併購後的子公司間具有「實體同一性」，則不可以此理由解雇既有勞工。

(中時 )