台中騎士半夜推狗下車加速駛離 狗街上狂奔心碎影片曝（取自臉書「爆怨2公社」）

台中1名民眾昨晚凌晨2點多在大街上目擊，1名機車騎士當街強行推下車上的狗，並加速駛離，留下狗獨自在街上狂奔，目擊者直接錄影蒐證；而騎士疑似發現遭人錄影，在行駛一段路後，假裝在路邊檳榔攤停下，再度讓狗上車離開；騎士強調發現狗時，騎士早已駛離非常長的距離，認為絕非遛狗，目前會通報動保單位。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文抱怨，他昨日（12日）凌晨2點多行經台中文心路、青海路口，發現1輛機車原本踏板上載著1隻大狗，而機車騎車行駛到路口時，就將狗直接推下車，並加速駛離；而原PO也一路跟著並拿手機錄影蒐證，該騎士疑似是看到遭錄影，就在行駛一段距離後，在1處檳榔攤停下，並作勢再讓狗上車，原PO再跟著機車一段後就跟丟了，無法確定狗是否已遭棄養。

台中1名民眾昨晚凌晨2點多在大街上目擊，1名機車騎士當街強行推下車上的狗，並加速駛離，留下狗獨自在街上狂奔，目擊者直接錄影蒐證。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友強調騎士絕不是遛狗，因為他明顯看到騎士強行將狗推下車，而狗欲再度上車也被推下車；網友也公開當時拍下的影片，影片中沒有直擊推狗瞬間，但是可以見到1隻米克斯犬獨自在大街上狂奔，而前方不見機車，最後他發現騎士停在檳榔攤前，「追到前方想罵主人，看著狗狗也追過來，主人發現我們在錄影，才又讓狗狗上車」。

許多網友則留言痛批棄養的惡劣行為，留言說「就算不小心狗掉下機車，正常人也會停下來，怎麼可能讓狗狗在後面苦苦追著跑啊」、「可以的話聯絡動保單位去查」、「可憐的狗狗」、「真的很過分」。

(中時新聞網)