為提升餐飲水準並持續培育優秀餐飲人才，國賓飯店攜手聯合利華飲食舉辦「名廚領航培訓計畫」系列課程，專業課程共分為中餐、西餐及烘培三個領域，由台北國賓飯店行政總主廚林建龍、米其林一星A CUT牛排館、國賓西餐行政總主廚凌維廉，以及國賓麵包房楊千毅、楊文雄等主廚擔任講師，和學員以貼身互動方式教學，8堂課程內容包含餐飲職涯分享、基礎廚藝實作、餐飲衛生、廚助實戰體驗等，課程從4月開始、7月結業。

國賓飯店表示，課程期間主廚們將針對學員表現遴選出表現突出的學員，參加8月的丙級證照檢定，而檢定費用則由聯合利華飲食策劃贊助。待考取證照後，針對有興趣從事餐飲的學員，國賓飯店將優先考慮給予就業機會，讓學員邁向明星大廚之路。

國賓飯店董事長許育瑞長期親自投入慈善活動，他以自身行動拋磚引玉期望鼓勵全體員工一同為社會盡一份心力。他認為，企業社會責任除了致力於營收的持續成長外，更重要的是舉辦與企業核心價值契合的公益活動，為提升同仁的參與感，國賓所投入的公益活動性質會盡量與觀光餐飲產業相關，將飯店既有資源做最大化運用，期望領銜台灣觀光及餐飲產業持續向上提升，肩負更多社會責任，邁向永續發展。

為了讓企業維持競爭力並永續經營，許董事長在國賓內部成立「國賓學苑」，希望透過資源整合，傳承國賓內、外場主管的廚藝和經營智慧。這次收到專為廚師提供餐飲產品與服務的聯合利華飲食策劃所提出的「名廚領航培訓計畫」，其「傳承」概念與許董事長理念不謀而合。同樣重視公益活動的國賓大飯店行政總主廚林建龍，亦於第一時間就號召各部門共同參與，很快地促成這次的培訓計畫，他希望國賓各領域的主廚，都能將自身經驗傳承給年輕一輩，培養明日之星。

(工商 )