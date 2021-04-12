台股頻頻改寫歷史新高，激勵單日當沖交易值比重最高達42％，由此可見投資人對當沖交易已非常熟悉，過去一年當沖比率超過3成以上更成常態，而在海外複委託部分，當沖熱潮也有持續增溫的跡象。

隨著國際股市創下新高後，紛紛在高檔出現較劇烈震盪，富邦證券表示，近30個交易日，美股個股平均振幅高達4.22％，單日個股平均最高振幅更達6.6％，相較於台股上市個股平均振幅2.8％，以及單日個股平均最高振幅3.43％相比，美股的波動更為劇烈。面對如此快速變化與波動的市場，當沖交易將有助於投資人保持彈性。

若要從事海外股票當沖交易，富邦證券提醒，投資人要特別留意國內、外券商委託制度上的差異性，以海外券商來說，當沖交易無法使用在途款，加上有許多限制，例如5個交易日內不能有超過3次的當日沖銷，且當日沖銷交易次數在5天之內不得超過總交易數的6％，若超過則需要用融資帳戶交易，投資者需要負擔額外的利息成本。相對於國內複委託，可以單日多次在同一個市場利用在途款進行當沖交易，相較於海外券商便利許多。

富邦證券指出，今年類股輪動快速，全球資金在成長型類股和價值型類股之間移動，例如，在過去一年美股電動車族群大漲後，傳統的車廠在電動車領域也快速崛起，也因此部分資金在今年也流入了有汽車生產大國之稱的德國汽車產業。

因此，如何在同一交易平台輕鬆又快速的佈局全世界就非常重要，投資人可多利用複委託較為便利的當沖交易制度來快速因應市場變化，以富邦證券為例，其最大優勢就在於透過手機下單就可佈局歐、美、亞三大洲的七大主要股票市場（美、中、港、日、新、英及德），讓投資者可以隨時隨地參與全球主要股市脈動。

(工商 )