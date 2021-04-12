臺灣產物3月稅前每股盈餘是0.35元 10:192021/04/12 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2382）表示，依保險業財務報告編製準則自行結算110年3月單月營收淨額為新台幣6.34億元，稅前盈餘為1.29億元，每股稅前盈餘約0.35元。累計1至3月營收淨額為17.43億元，稅前虧損為0.47億元。 史上最快 金控累計獲利 2千億在望 數位醫療、資安受青睞 亞洲資金挺新創 去年增三成 (工商 ) #臺灣產物 #額為 #稅前每股盈餘 #保險業 #財務報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資型保單 3月熱賣近700億 04:102021/04/12 財經要聞 挑月配息類全委保單 先看六率 04:102021/04/12 財經要聞 美經濟復甦只會更快 Fed主席鮑爾揭最大敵人 08:472021/04/12 財經 《興櫃股》久禾光今年營運還算樂觀 未來3~5年主攻非NB 09:262021/04/12 財經 公股銀買股 鎖定ESG概念股 04:102021/04/12 財經要聞 《金融股》太陽能年發電逾24萬度 第一銀減碳有成 09:432021/04/12 財經 玉山艦明下水典禮 小英親自主持 04:102021/04/12 焦點要聞 高嘉瑜成立院「股神」 擁21張台積電身價曝光 09:202021/04/12 政治 《金融股》國泰金Q1大賺570億元 創史上單季新高 08:012021/04/12 財經 《電機股》東元3月營收年增2成 Q2持續樂觀 08:182021/04/12 財經 《半導體》日月光投控3月營收雙升 Q1淡季仍續登第3高 08:012021/04/12 財經 財經熱門新聞 看不到台積電車尾燈 外媒：美國半導體輸在這點 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 南亞新投資 聚焦半導體材料 - 財經要聞 - 工商時報 美國出口管制風波！世芯-KY遭外資火速降評 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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