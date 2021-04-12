臺灣產物（2382）表示，依保險業財務報告編製準則自行結算110年3月單月營收淨額為新台幣6.34億元，稅前盈餘為1.29億元，每股稅前盈餘約0.35元。累計1至3月營收淨額為17.43億元，稅前虧損為0.47億元。

史上最快 金控累計獲利 2千億在望
數位醫療、資安受青睞 亞洲資金挺新創 去年增三成

(工商 )

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