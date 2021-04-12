長榮鋼鐵（2211）12日以每股41元掛牌上市，成為長榮集團第五家上市公司。長榮鋼鐵為國內主要鋼構廠之一，挾鋼構本業及轉投資的環保事業雙成長動能，近期受到法人機構及投資大眾的矚目，公開申購期間吸引超過45萬筆申購單，以釋出4千張股票估算，中籤率不到1％，市場反應熱烈。

長榮鋼鐵去年合併營收為93.5億元，年增13％，營業利益15.34億元，稅後淨利14.04億元，年成長約6％，每股盈餘2.65元；董事會已通過配發2.2元現金股利。

長榮鋼鐵原先的生產線包括新營鋼構廠以及新竹鋼筋廠，考量個別產品市場競爭力，於108年將新竹廠轉型為鋼構廠，聚焦鋼構產品的開發，具有特殊工程的建構能力，工程實績包括曾經榮獲CNN評選為全球9大新城市地標的陶朱隱園，以及故宮南院、台北世貿南港展覽館、高雄世貿展覽館等指標性工程。

展望鋼構產業前景，市場在台商回流及科技業擴產的趨勢下推升廠辦需求，加上營建業推案、危老都更與政府工程案持續釋出等商機，需求相當暢旺，長榮鋼鐵目前在手訂單量已經超出全年產能。

長榮鋼鐵在轉投資未來前景可期的環保事業方面耕耘有成，擁有欣榮企業、水美工程以及榮鼎綠能等三家特許的專業廢棄物處理公司，營運範圍包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務。

目前環保業務的營收來自欣榮企業與水美工程，約佔長榮鋼鐵合併營收的25％，但獲利貢獻超過55％以上，毛利率大幅優於鋼構本業。隨著榮鼎綠能將在今年年底開始商轉，水美工程也預計於2023年完成產能擴充，可望為公司的營收、獲利持續挹注成長動能。

(工商 )