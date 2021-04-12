傳微軟擬出資16億美元收購AI公司Nuance 10:192021/04/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士說法指出，微軟針對收購人工智慧（AI）與語音技術公司Nuance展開進一步討論，據聞併購價16億美元，預計最快周一拍板定案。 一旦達成協議，這將是微軟歷來第二大規模併購案，僅次於2016年262億美元買下LinkedIn。 消息人士透露，以微軟出價，換算Nuance每股價格56美元。 Nuance總部位在麻州Burlington，蘋果採用於該公司的語音辨識技術推出人工智慧助理軟體Siri，此外該技術還應用於醫療保健、汽車產業等領域。 投資型保單 3月熱賣近700億 全球創投注資製造業 一路增 (工商 ) #微軟 #Nuance #AI #人工智慧 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Appier沛星互動執行長 游直翰：讓企業想到AI 就想到沛星 04:102021/04/12 財經要聞 中國漁船包圍牛軛礁 美菲擬合作反制 04:102021/04/12 產業財經 LG與SK和解 SK保住喬治亞電池廠 為拜登電動車策略加分 04:102021/04/12 全球財經 台積資本支出衝300億美元 04:102021/04/12 財經要聞 齊喊「將釋出Q2營收季增財測」 外資：台積法說行情 提前啟動 04:102021/04/12 財經要聞 數位醫療、資安受青睞 亞洲資金挺新創 去年增三成 04:102021/04/12 金融．稅務 陸牌手機鮮貨登台 約萬元可入手 04:102021/04/12 時尚消費 陸拚量子研究 恐升級成潛艦殺手 04:102021/04/12 焦點新聞 美國出口管制風波！世芯-KY遭外資火速降評 08:582021/04/12 財經 雷達站逾20年 海軍編50億升級 04:102021/04/12 焦點要聞 南亞新投資 聚焦半導體材料 04:102021/04/12 財經要聞 財經熱門新聞 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 南亞新投資 聚焦半導體材料 - 財經要聞 - 工商時報 十大電子金牛 豪爽配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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