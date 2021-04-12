路透引述知情人士說法指出，微軟針對收購人工智慧（AI）與語音技術公司Nuance展開進一步討論，據聞併購價16億美元，預計最快周一拍板定案。

一旦達成協議，這將是微軟歷來第二大規模併購案，僅次於2016年262億美元買下LinkedIn。

消息人士透露，以微軟出價，換算Nuance每股價格56美元。

Nuance總部位在麻州Burlington，蘋果採用於該公司的語音辨識技術推出人工智慧助理軟體Siri，此外該技術還應用於醫療保健、汽車產業等領域。

(工商 )