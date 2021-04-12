太魯閣號事故造成嚴重死傷，交通部長林佳龍也因此請辭，雖然外界慰留不斷，但林佳龍心意已決，週末也已經趁空完成打包。
台鐵太魯閣號列車2日發生重大傷亡事故，交通部長林佳龍第一時間就已經口頭請辭，日前也提出書面辭呈。
雖然外界慰留聲音不斷，但據了解林佳龍的心意已決，加上放在辦公室的東西不多，已經利用週末，低調回部長室打包。
林佳龍今天仍將前往台東探視受傷住院的病患，明後天會分別前往桃園、宜蘭、花蓮等地探視住院的傷患，但為落實防疫及避免干擾休養，將不會對外公開時間地點。
另外，林佳龍近日也召開內部會議，成立台鐵408列車事故權益保障工作小組，協助關懷小組一對一在第一線服務受害乘客時，排解各項困難、並確保台鐵行車安全，包括各地邊坡工程防護措施檢視。
林佳龍也要求台鐵資訊透明，全力配合運安會及司法單位調查，以及研商台鐵改革方案，併同初步計畫及工會所提建議供未來參考。（編輯：張銘坤）1100412
(中央社)
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