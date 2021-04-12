美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在社群媒體秀出品嘗來自台南的鳳梨乾照片後，台南市長黃偉哲留言力邀他前來台南參訪。。（市府提供／洪榮志台南傳真）

向來對台灣友善的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），今天在社群媒體推特與臉書秀出一邊玩西洋棋、一邊品嘗來自台灣的鳳梨乾照片，還PO文說「以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨乾」。眼尖的台南市長黃偉哲發現這包鳳梨乾產自台南官田，立即在臉書向蓬佩奧致謝，並邀請他前來台南參訪。

市府指出，剛卸任的蓬佩奧在國務卿任內，大幅推動台美關係的改善，並解除國務院內部各種對台交流限制，落實對台灣民主與防衛的承諾，贏得不少台灣人的喝彩。今年3月9日，龐培歐接受媒體專訪時，更曾經表達希望前來台灣參訪的意願，外交部也表態歡迎。

黃偉哲表示，這個月初他看到駐美代表蕭美琴與蓬佩奧在橡樹園合照時，就希望有一天能拜託蕭美琴邀請蓬佩奧來台南參訪。今天更看到蓬佩奧以一個自由世界支持者的身分，稱讚來自台南的鳳梨乾，更堅信一定要邀請他到訪台南，畢竟台南不僅是民主聖地，也是出產台灣最甜美鳳梨的縣市。

黃偉哲認為，這包鳳梨乾意義非凡，因為今年2月28日副總統賴清德才偕同農委會，大力推廣鳳梨加工品外銷；當時賴清德手上就是拿著這包鳳梨乾，可見台美都有共識，要讓鳳梨成為自由台灣的象徵。

據了解，蓬佩奧大約在台灣時間上午8點，於臉書與推特同時PO出他手拿台南鳳梨乾並用西洋棋將軍對手的照片，內文還寫：

＂As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate.＂ （以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨乾。將軍。)

大約半小時後，黃偉哲就到龐培歐的臉書留言感謝對方推廣台南鳳梨，並邀請他到台南來訪，留言內容：

＂Greatest honor to know that you like the dried pineapple from Tainan, where is also the holy land of democracy and freedom in Taiwan. Cordially invite you to visit my city and enjoy the sweetest taste of pineapples and freedom.＂ （知道您喜歡台南鳳梨乾是我們台南人極大的榮幸，台南是台灣民主與自由的聖地。誠摯的邀請您來台南，享受最甜美的鳳梨與自由的滋味。）

(中時 )