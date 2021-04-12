太魯閣號意外釀嚴重死傷，相關究責問題引發關注，交通部長林佳龍日前已提出請辭，不過不少民進黨立委認為，林佳龍應留下善後，才是真正的負責任；觀光、運輸、機場、中華郵政、中華電信等工會也都表態力挺，希望林佳龍留任交通部長；對此，網紅歷史哥傻眼看待這場鬧劇，直呼看不出來這群人是不是在反串，但可以確定的是，民進黨根本不懂得反省。

台鐵太魯閣號事故造成49人死亡，歷史哥今(12)日發文指出，這是民進黨蔡英文政府執政以來，繼台鐵普悠瑪號事故之後又發生的重大火車交通意外，結果我們看不到民進黨反省、只看到對林佳龍「慰留」？

歷史哥感嘆，人民只希望能夠找出問題、解決問題，讓憾事不再發生，根本不在乎是誰在當交通部長，但是沒有辦法解決問題的人就必須下台，就是那麼簡單；而民進黨就繼續製造慰留林佳龍的風向沒關係，「就看這十八相送的大戲可以演多久」，憑這種政府這種恥度這種責任感，交通部長換不換真的沒差！「只要能換政府就好了。」

歷史哥的貼文引發網友討論，表示「反省對綠共是奢侈」、「只有越爬越高，別想會反省改變啦」、「什麼都是假的，只有換政府才是真的」、「民進黨就是最擅長歹戲拖棚、而且還自己演得很嗨、殊不知別人看了都覺得很噁心」、「做得這麼成功應該當行政院長才對，蘇貞昌都沒有這麼多擁戴」。

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(中時新聞網)