苗栗市中正路銀樓於4月7日晚間遭2名歹徒騎乘機車，敲破展示櫥窗，取走14條金飾，苗栗縣警察局組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，立即動員轄區警力投入，於24小時內鎖定犯嫌身分，9日拘捕劉姓、謝姓2名搶匪到案，詢問後依搶奪罪移送苗栗地檢署偵辦，經聲押獲准，全案宣告偵破。

警方調查劉姓、謝姓犯嫌生性狡猾，犯案前利用不同車型及車牌設置斷點，企圖影響警方偵辦方向，並多次前往觀察地形，在外步行期間全程戴安全帽及口罩，犯案後選擇巷弄交織區域逃逸，並將犯案機車、安全帽及變裝衣物棄置偏僻處所，規避警方查緝。

苗栗市中正路銀樓於4月7日晚間遭2名歹徒騎乘機車，敲破展示櫥窗，取走14條金飾，苗栗縣警察局組成專案小組，9日拘捕劉姓、謝姓2名搶匪到案。（圖／記者戴志揚翻攝）

劉姓警覺性極高，原矢口否認犯行，經同仁提示證據，要求他「敢做敢當」，始突破心防坦承犯案，調查時表示，外出均會刻意繞路走田埂，原先不易遭發現，惟警方抽絲剝繭掌握後，9日就在劉嫌進出田埂埋伏逮捕，逮捕時劉嫌驚慌失措，並連夜至竹南地區順利起獲遭搶埋藏於該處之金飾6條。

嫌犯犯案後將機車棄置於後龍溪河床涵洞內，棄置地點水深約有半身高，經專案小組涉水並出動拖吊車取出，並於10日上午協請苗栗縣山城救援協會於河床溪水中擴大搜尋，順利起獲遭歹徒犯案時安全帽、衣褲等贓物。

苗栗市中正路銀樓於4月7日晚間遭2名歹徒騎乘機車，敲破展示櫥窗，取走14條金飾，苗栗縣警察局組成專案小組，9日拘捕劉姓、謝姓2名搶匪到案。（圖／記者戴志揚翻攝）

本案破案後取回的6條金飾，由苗栗分局分局長楊贊鈞帶同相關幹部親自送回被害店家領回，並表示警察追緝不法及保護民眾生命財產的決心，店家備感窩心，並感謝警方的努力。

(中時新聞網)