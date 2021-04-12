調查局新北市調處重新站35歲調查官莊翔宇，被控竊取2名女調查官背包裡5件內褲，更被爆出莊是新北市長侯友宜姪女婿，對此，侯友宜今天早上至新北市立聯合醫院三重院區接種AZ疫苗受訪回應，「這件事情其實我從頭到尾都不知道，該怎麼辦就怎麼辦」。

據了解，莊翔宇從前年7月至去年10月，利用辦公室未裝監視器的機會，趁女調查外出時，偷翻被害人包包竊取內衣褲5件；轄區督察獲報後，第一時間因辦公室沒有監視器，無法確定誰是小偷，直到後來逮到莊翔宇涉竊取女同事放在背包的內褲依竊盜罪送辦。

調查局證實確有此事，並表示，考績委員會已議處決議將莊記過，並調職至總務處；新北地檢署偵辦莊竊盜罪，考量認罪和解且已尋求心理治療，處分不起訴；對於調查局近來性騷擾頻傳，調查局長呂文忠震怒，本週將召集全體內外勤主管，舉行紀律會議。

侯友宜12日早上至新北市立聯合醫院三重院區接種AZ疫苗受訪，面對媒體問及此事，他回應「這件事情其實我從頭到尾都不知道，該怎麼辦就怎麼辦」。

【LIVE直播】侯友宜接種AZ疫苗 直擊醫院最新畫面

(中時 )