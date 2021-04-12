桂盟（5306）在自行車鏈需求持續暢旺、非自行車鏈事業部銷售同步增長加持下，3月合併營收達6.73億元、年增50.41％；第一季合併營收17.86億元、年增62.73％，創同期新高！

桂盟業績表現相當亮眼，外資已經連續9個交易日買超，今日早盤爆量大漲，股價一舉超越上波高點235元，盤中最高來到244.5元的歷史高點、大漲近6%，成交量破千張！

桂盟表示，非自行車零件的各事業部銷售自去年第四季起重回成長軌道，今年3月營收呈現年增、月增，第一季營收年增近63％，其中，自行車零件事業部年增68％、非自行車零件年增51％。顯示桂盟的非自行車零件的營運，在疫情後回歸正常，成為桂盟未來營運上另一股成長驅動力。

桂盟進一步表示，目前自行車市場庫存偏低，車廠、零件廠全力生產對應仍無法滿足市場需求，預期這波需求將持續至年底；尤其是電動自行車（e-bike）熱潮興起，桂盟已推出電動車專用鏈條，因應電動車的高扭力及高磨耗，去年電動車專用鏈出貨量年增達20％，2021年將規劃增加更多產能因應電動車的需求，未來隨著自行車產業持續增溫，桂盟的營運表現可望續創高峰。

(工商 )