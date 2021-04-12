國民先發投手薛爾瑟6局只被打1分，吞下敗投。（美聯社）

洛杉磯道奇、華盛頓國民兩隊在12日上演王牌大戰，道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)、國民「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)兩位投手各拿過3座賽揚獎，都是殿堂級人物。柯蕭登板6局被敲5安0失分，薛爾瑟6局被敲3安1責失。這場頂尖對決最後由道奇3比0獲勝，薛爾瑟僅失1分就吞下敗投。

國民游擊手騰納(Trea Turner)說：「柯蕭這麼多年都這麼強，這絕非僥倖。每次我們要對付他都很辛苦，我們只是盡可能把球打出去，不要被三振。他今天就是狀況很好。」

柯蕭被敲的5支安打都是一壘打，並且完全分散，每局最多只被打1支，其中3支居然都是被國民隊騰納打出來的。騰納還當著柯蕭的面(他是面向一壘的左投)盜二壘成功，無奈隊友都打不到柯蕭的球。猛將索托(Juan Soto)、齊瑪曼(Ryan Zimmerman)都繳了白卷。薛爾瑟自己上去打兩次，有一次高飛球出局。

薛爾瑟這頭一樣厲害，他登板6局，其中4局是三上三下。但是2局下，道奇孟西(Max Muncy)敲安上一壘，兩人出局之後麥金斯崔(Zach McKinstry)擊出二壘打，攻回關鍵的1分。由於薛神宰人速度太快，柯蕭只獲得1個打席，他奮戰了5球遭到三振。

雖然沒贏球，薛爾瑟投得很過癮，他賽後表示：「柯蕭是最強的對手之一，我很喜歡跟他對決。」自2013年以來，柯蕭6局僅失1分的場數高達92場是聯盟之冠，薛爾瑟89場居次。道奇3連戰橫掃國民後取得8勝2敗，國民僅1勝5敗。

(中時新聞網)