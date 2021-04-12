金融股公布首季獲利，受到散戶投資人進場踴躍，股市交易活絡，金控旗下證券公司市占較高的元大金(2885)、開發金(2883)、永豐金(2890)等都明顯繳出亮麗成績。早盤開發金大漲逾5個百分點，成為金融股的領頭羊。而金融類股指數站上1406點，創下1998年亞洲金融風暴以來的新高價。

開發金3月自結稅後獲利48.51億元，累計前3月稅後獲利達98.40億元，每股盈餘0.66元。其中，凱基證券3月份稅後獲利達18.34億元，累計前3月稅後獲利41.95億元，已達去年全年獲利近5成，其中，經紀、承銷、自營及海外轉投資等業務均有穩健表現。

永豐金今年1~3月累計稅後盈餘為44.24億元，較去年同期大幅成長88%，而旗下子公司永豐金證券更呈現「驚人成長」，年增率高達882%、將近9倍之多。永豐銀行今年1-3月累計獲利為31.97億元，較去年同期的26.17億元，成長了22.2％；而永豐金證券今年1-3月累計獲利10.41億元，較去年同期的1.06億元，大幅成長882%。

開發金控發言人張立荃表示，3月獲利受到美國公債殖利率走升及美元回升影響，外資賣超壓抑電子權值股表現；市場資金充沛，且企業獲利上帶動3月台股收盤指數上漲近3%，有效挹注證券業務的獲利動能，加上來自於直接投資業務收益貢獻及認列中壽的權益法投資獲利，是開發金控3月獲利大幅成長的主因。

(時報資訊)