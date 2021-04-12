東台(4526)第1季營收年增5％，是8季以來首次轉為正成長，3月底在手訂單回升至40億元，較上個月提升8％，顯示工具機景氣持續轉好。東台也將在4月15日於證交所舉行法說會，對第2季營運展望有更多說明。

東台3月營收7.92億元，月增70％，年增14％，第1季營收18.45億元，年增5％。集團整體而言，來自工具機營收占83％、電子設備營收占比17％。在產品應用面表現，汽機車產業約占營收36％、電子業約占17％、航太業約占6％。

市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占67％，亞洲其他地區則約13％，歐美地區則占20％。

隨著車市回溫以及5G效應，東台集團2月及3月接單均有大幅斬獲，3月底在手訂單回升至40億元，較上個月提升8％。隨著疫情趨緩，國內、歐洲與東南亞客戶訂單回溫，近期接單逐漸好轉，除了汽車產業明顯回升外，輪圈業及加工產業都相對成長。

2021 CIMT(中國國際機床展覽會)將於4月12日至17日假北京中國國際展覽中心舉辦，東台與子公司蘇州東昱精機、榮田精機及亞太菁英將聯合參展。本屆展覽東台精機展出高精度五軸、複合式車削中心機等加工設備，展示卓越的加工效能。

(時報資訊)