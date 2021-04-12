腎臟科陳采峯醫師。（李綜合醫院提供）

脛後肌肌腱炎疼痛部位。（李綜合醫院提供）

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動持續中，苗栗白沙屯媽也在11日夜間展開8天7夜徒步進香活動，台灣每年重要的宗教盛事都是長時間的徒步遠行，對於信徒與香客皆是挑戰，在劇烈運動、水分補充不足的情況下，很可能發生「橫紋肌溶解症」。

大甲李綜合醫院跟隨媽祖遶境協助醫療救援服務多年，腎臟科陳采峯醫師特別提醒，過去就曾發生民眾因為長時間的劇烈運動，導致「橫紋肌溶解症」，通常會出現肌肉痠痛、無力、腫脹、甚至僵硬等症狀，當肌球蛋白或肌細胞內容物釋放至血液中，會有發燒、噁心、嘔吐、心律不整、意識不清；出現在尿中時，尿液顏色會呈現暗褐紅色、深棕色。

李綜合表示，提醒民眾在遶境時，要經常檢視自己尿液的顏色，以及肌肉痠痛情形，若出現以上症狀，輕微者可趕緊大量喝水、停止運動以免繼續傷害；但若持續運動而沒有即時治療，使橫紋肌溶解症的範圍擴大，肌肉破壞更厲害，尿中肌球蛋白的濃度太高，導致腎臟功能損傷增加，甚至導致急性腎衰竭，可能有終身洗腎或致命的危險。

復健科陳威志說，在長距離徒步行走後，時常會有內側腳踝下方疼痛的情形，嚴重的話舉步維艱，甚至出現「脛後肌肌腱炎」的可能。典型症狀是腳踝內側下方疼痛腫脹與壓痛，影響到腳部其它小骨頭之間韌帶的鬆弛與疼痛，最後造成腳弓塌陷，演變成「後天扁平足」。

平時可以單腳墊腳尖測試測試看看自己脛後肌的功能是否良好，當單腳無法順暢做出墊腳尖(heel rise)，甚至出現腳後跟外翻時，脛後肌可能已有功能不足現象。若遶境期間發生腳踝疼痛，除適度休息、減少走路及腳部活動之外，可服用非類固醇消炎藥止痛、使用貼布舒緩腿部肌肉、搭配復健物理治療、或者選用合適的鞋墊來支撐與減緩足弓壓力。

陳威志指出，平時也可透過強化臀大肌、臀中肌、脛骨後肌的肌力，以及伸展緊繃的小腿與腳底板肌肉活動來復健訓練。

大甲李綜合醫院呼籲民眾，參加遶境活動要經常檢視自己的體力、肌肉以及尿液顏色，必須提醒自己及周圍親友要補充水分以及適當休息，必要時還要補充足量的鹽分，若出現出現頭痛、出汗減少或停止、皮膚溫度升高、尿液顏色改變、呼吸急促、暈眩、神智不清、失去意識、痙攣等症狀，建議立即就醫以免病情耽誤。

(中時 )