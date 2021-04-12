美國擺明了在盯梢中方航母

美中正在東海與南海較勁，各自派遣「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71），還有「遼寧」艦等航母戰鬥群巡航。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，美方周日公開了1張照片，顯示阿利伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89）正在盯梢「遼寧」艦編隊。而分析家認為，這目的在於向中方發出明確的訊息。

這張在東海某處拍攝的照片顯示，「馬斯廷」號艦長布瑞格斯（Robert J. Briggs，左）4日翹著雙腿，和副艦長斯萊（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視數千公尺外的解放軍航母「遼寧」艦。

而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，照片顯示，布瑞格斯看來十分輕鬆，而斯萊也坐在身邊，看來他們沒把中方海軍放在眼裡。他強調，這張刻意公開的照片顯然在打「認知戰」（cognitive warfare），顯示美國沒把解放軍當成迫在眉睫的威脅。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明則指出，這張照片顯示，美方戰艦在盯梢「遼寧」艦時，仍保持了「十分安全的距離」。他說，雙方都了解，美中航母打擊群間存在著鴻溝。

另一方面，《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫（原名張毅弘）說，這張照片是在警告解放軍，美國徹底掌握了「遼寧」艦航母戰鬥群。

而北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）說，美軍已在東海和南海增加戰機與戰艦部署。它並指出，「馬斯廷」號4月3日奉派到長江口附近水域，並從上周六起，就一直在東海和南海跟蹤「遼寧」艦編隊。

據觀察者網報導，「遼寧」艦編隊除了航母外，還包括055型驅逐艦首艦「南昌」號，052D型驅逐艦「成都」艦、「太原」艦、054A型護衛艦「黃岡」艦和901型綜合補給艦「呼倫湖」艦。

而「遼寧」艦打擊群周日穿越沖繩和宮古島之間的海域時，據說日本海上自衛隊佐世保基地派出了「涼月」號驅逐艦、鹿屋航空基地第1航空群所屬的「P-1」海上巡邏機，以及那霸基地第5航空群所屬的「P-3C」反潛機「跟拍」中方航母編隊，進行情報收集和警戒監視。

(中時新聞網)