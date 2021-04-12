日本國民AV女優三上悠亞，從偶像女團SKE48轉戰AV界後，憑著甜美臉蛋和F奶傲人上圍吸粉無數，平時常透過社群網站和粉絲互動的她，近日又曬出火辣床照，同天接近深夜時，又加碼「男友睡前視角」照，短短時間內就吸引萬人按讚。

三上悠亞11日下午先曬出一張裸身只用浴巾遮住重點部位的辣照，以嫵媚姿勢坐在床上，對著鏡頭放電，傲人雙峰快包不住，深邃事業線更是一覽無遺，性感指數破表。

三上悠亞下午先曬出裸身只圍浴巾辣照。(圖／翻攝自推特)

三上悠亞深夜又加碼男友視角福利照。(圖／翻攝自推特)

到了晚上11點多，她再加碼一張深夜福利照，只見她穿上性感蕾絲內衣，側身躺在床上，宛如男友視角讓好身材全都露，她也隨圖寫下「おやすみかみ」，除了有晚安的意思之外，還巧妙結合她的姓氏三上（Mikami）的讀音，非常用心，美照也吸引網友紛紛點讚，讓網友看了都臉紅心跳。

三上悠亞原本在女團SKE48時，人氣就已經很高，轉戰AV界更是受到歡迎，成為新一代暗黑界女帝，雖然之後一度回歸當偶像，與同為AV女優出身的櫻萌子、松田美子組成3人女團「HONEY POPCORN」進軍南韓樂壇，不過似乎性感形象還是更受歡迎。

而她也積極經營社群網站，繼開YouTube頻道，又轉戰開抖音帳號，目前已有1百多萬粉絲，影片總能吸引超高點閱，之前她上傳2支穿著制服短裙跳舞的影片，短短一周就創下9百多萬點閱率，魅力十分驚人。

(中時新聞網)