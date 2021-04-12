只能說馬刺前鋒迪羅薩這個進球實在太神奇了！儘管讀秒階段遭到對方追平，馬刺卻把最後一擊交給迪羅薩最後0.5秒完成後側步跳投絕殺，驚險以119比117氣走地主獨行俠，馬刺除了中止最近5連敗，更避免本季對戰獨行俠遭到橫掃。

原本最後關頭還保有4分領先的馬刺，卻被東契奇一個人追平，他先在最後1分04秒兩罰俱中，接著最後19.8秒切入拋投命中，暫停過後，馬刺當然把最後一擊交給迪羅薩，就看他在對方盯上同時使用後側步跳投命中，漂亮完成絕殺。

迪羅薩全場投25中13，罰8中7，貢獻全場最高33分，外加8助攻、5籃板，穆雷也有25分、5助攻與5籃板，隆尼沃克替補拿下13分，珀特爾12分、8籃板與4火鍋，馬刺目前25勝26敗，位居西區第9晉級邊緣的尷尬位置。

獨行俠則以「波神」波爾金吉斯31分、15籃板表現最為搶眼，東契奇也有29分、7助攻與3籃板，賈許理查生16分，儘管在自家主場飲恨敗給馬刺，獨行俠目前仍拿29勝23敗戰績，穩居西區第7位置，也還領先西區第8灰熊3場勝差。

(中時 )