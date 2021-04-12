台中水管爆裂近2小時 馬路成河居民苦笑：揪團約洗澡

台灣面臨56年來最慘旱災，台中及苗栗地區皆實施「供五停二」限水措施，但台中工業區35路今日上午卻發生水管爆管，自來水從地下湧出，整條道路淹成小河，附近民眾說，爆管後立即通知水公司處理，但水流了1個多小時，還不見有人出現，民眾批太浪費，虧說要約團來洗澡，漏水2個多小時後，水公司人員10時30分到達現場，緊急關掉漏水處，進行後續處理。

台中市限水，全民節水警戒，但台中工業區35路今（12）日早上8點卻發生地下水管爆管，自來水從地下流出，整條道路流成一條小河，民眾發現趕快通知水公司，但流了1個多小時的水，還不見水公司人員來處理。

「真浪費！」民眾說，台中市漏水嚴重，車子行經壓一壓就爆管了，還有人表示，「明天要停水，我覺得難過」，「打什麼專線都沒有用，效率太差了！」

台中市開始限水，但台中工業區35路12日上午卻發生疑似水管爆管，流了1個多小時，造成水源大量流失。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中工業區水管疑爆裂，水流了好久，民眾批太浪費了，酸諷是否要約團來洗澡。（民眾提供／盧金足台中傳真）

水公司人員也在10點30分緊急關閉漏水處，並進行後續處理。台中巿6日起實施「供五停二」」限水措施，西屯區部分地區列為周四、五停水，還沒停水就先漏水，讓民眾直呼可惜。

(中時 )